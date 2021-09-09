台北市議員王鴻薇日前接獲民眾投訴，指在住過花蓮國軍英雄館之後，家人陸續接到詐騙電話，甚至遭詐騙得逞，懷疑個資遭到外流。對此王鴻薇要求警方一定要加強查緝、加強對民眾防詐騙宣導。

王鴻薇指出，陳情人一家在住過花蓮國軍英雄館後，陸續接到詐騙集團的電話，家中長輩一時不察，遭到詐騙得逞。更誇張的是家人被詐騙後，陳情人自己竟也接到詐騙電話，令陳情人氣憤不已，懷疑是國軍英雄館將旅客個資外洩。

王鴻薇說明，根據北市警局的調查，疑似是國軍英雄館的訂房系統遭駭客入侵，造成曾在各地國軍英雄館住宿過的旅客，個人資料全部落入詐騙集團手裡。光是在台北市，從今年4月到8月一共就接獲6起民眾報案，都是佯稱國軍英雄館以「解除分期付款」手法進行詐騙。

王鴻薇民眾，接到有關「至ATM操作解除分期付款」的電話，一定是詐騙，民眾若有疑慮，一定要馬上撥打165反詐騙專線，以免落入詐騙集團的圈套。