前年TVBS新聞台播出「毀韓放大招、羅智強爆暗黑兵團作戰模式」的新聞報導，遭國家通訊傳播委員會NCC認定誤導民眾認知及判斷，裁罰20萬元，TVBS提起行政訴訟請求撤銷處分，台北地方法院認定，確有違反事實查證原則致損害公共利益的情形，判決駁回，可上訴。

2019年5月6日TVBS新聞台以國民黨台北市議員羅智強接獲網友爆料說法為主，輔以網路「暗黑兵團」網軍公司運作方式等報導內容，NCC在同年8月15日認定，TVBS新聞台播出之新聞，未明確揭示具體消息來源或媒體採訪，未於播出前善盡基本查證義務。

NCC認為該新聞誤導民眾認知及判斷，有損害閱聽眾視聽權益，致損害公共利益，違反「衛星廣播電視法」裁罰20萬元，TVBS不服處分、提起行政訴訟。

TVBS主張，無論從真實惡意原則或合理查證原則來看，該新聞無違反事實查證原則致損害公共利益的情形，NCC無法證實該新聞「虛假」、「不實」之情形下，逕對TVBS予以開罰，就比例原則而論，實以逾越最小侵害原則等情，請求法院將裁罰處分撤銷。

台北地院認為TVBS只從民意代表所稱網路爆料為消息來源，並無任何查證程序即為播出，其確有未盡衛廣法規定的衛廣媒體之事實查證責任，裁罰20萬元並無違法，駁回TVBS訴訟。