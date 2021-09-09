有「玉女掌門人」封號的方文琳與于冠華曾有過一段婚姻，兩人在2006年離婚，不過雙方沒有交惡，仍會為了一對女兒相聚，而方文琳離婚後都維持恢復單身，她也很享受單身生活，不過，方文琳昨（8日）深夜就在臉書提到，若問她一個人會孤單嗎？對此，方文琳也感性吐內心話。

方文琳昨深夜突在臉書發文：「一個人開車 一個人走走 一個人吃飯 一個隨意自在的輕旅程...」，方文琳表示，如果問她「會孤單？」方文琳下一句則寫下：「只要感受所有的當下..又怎會。」正能量發文吸引女星陸元琪回「+1」，洪都拉斯則說：「一個人和自己的對話！好放鬆」，網友也紛紛說：「是自由，不是孤單」、「享受自處智慧高」、「美女，境界很高了」，留言滿是一片好評。

照片中，方文琳放下一頭長髮，身穿牛仔格紋寬鬆長洋裝、頭戴漁夫帽的她，穿搭輕鬆、隨興又不失氣質，也吸引網友狂讚：「氣質美女」、「這個有青春少女氣息」、「怎麼這麼美」。

歌手出身的方文琳以精湛歌藝和亮麗外型，被封為「玉女掌門人」，同時，56歲方文琳也是保養有術的美魔女一枚，身為美人的方文琳，對生活也很有自己的想法，她相信自己可以過得很好，即使一個人，方文琳也要讓自己的人生下半場過得很精彩，方文琳認為，把健康、生活安排、照顧好，不要讓孩子和父母擔心，就是她想要的日子。