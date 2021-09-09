台股這一波漲了近1400點後，9月初開始拉回，不僅本土疫情升溫，又碰上美股回檔，內憂外患夾擊，近期股市不好做，就來看看有什麼股票可以參與抽籤，其中，連接器廠商嘉澤增資股申購抽中就有機會賺15萬元，前提是口袋要夠深，戶頭要先準備43.2萬元才符合申購資格。

不少散戶對近期台股走勢看得霧煞煞，很多個股一天漲一天跌，外資、投信等法人也是一天買一天賣，類股輪動快速，操作難度相當高，其實近期有多檔股票開放申購，包括受矚目的台驊投控、亞通等5檔，其中最受矚目的即為嘉澤。

嘉澤的暫定承銷價為432元，今日盤中最高來到586元，也就是說，如果抽中即有機會將15萬元入袋，只是戶頭得先準備好43萬2070元，申購時間到10日止，下周二(14日)抽籤，可抽籤張數僅213張，雖然門檻較高，預期仍可吸引不少投資人參與申購。

要不要參與嘉澤申購，也在PTT股板引發熱烈討論，還有網友反串留言「不要抽」、「反正都抽不到」、「不要抽，浪費手續費。我來浪費就好。」、「拜託別抽」，也有網友表示，「花20元買樂透的概念」、「感覺可以 最近股市沒那麼熱 可以抽一下」、「絕對要抽R 抽到爽使 而且價位高 競爭者少? GOGO QQ」。