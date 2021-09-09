Delta病毒的擔憂揮之不去、美國Fed仍應持續推動縮減購債計畫，華爾街指標大摩、花旗相繼悲觀看待美股後市，美股四大指數全數收黑，亞股也全面受到拖累，台股開低95.45點、報在17175.04點，電子、金融、台塑四寶等權值股走軟下，指數陷入量縮震盪，於17200上下來回測試，接近10:10台股翻紅，惟現階段市場信心仍略顯不足，今成交量恐不到3000億元大關。

台積電(2330)開低震盪，跌幅約0.8%，聯電(2303)早盤後由黑翻紅，掀起跌深反彈，漲幅隨即拉高逾2%，同屬聯家軍的智原(3035)更是一度逼近漲停，鴻海(2317)盤下震盪小跌，大立光(3008)則在平盤附近狹幅跳動，現階段先拚上回5日線，面板股群創(3481)、友達(2409)聯袂上漲1%~2%。

昨日傳出大陸IC設計龍頭韋爾旗大砍明年晶圓代工投片量，市場指向大陸明年智慧型手機前景拉警報，該話題今日也漸淡化，相關手機IC設計股漲跌互見，指標龍頭股聯發科(2454)開低震盪、下跌逾1%，啟動900元大關攻防，神盾(6462)則是開低後翻紅拉高，盤中漲幅約1.3%，敦泰(3545)則甩開利空，開高走高、大漲逾6.5%。

傳產股今有鋼鐵、紡織走強，鋼鐵股今獲資金回流，盤中類股指數漲幅達1.2%，中鋼構(2013)、志聯(2024)、佳大(2033)、運錩(2069)上漲逾2%，中鋼(2002)、東和(2006)、燁興(2007)、豐興(2015)、大成鋼(2027)漲幅也在1%~2%。Lululemon盤後大漲，帶動紡織股王儒鴻(1476)上漲逾1.5%，年興(1751)漲幅逾2%。

航運股今疲軟不振，長榮(2603)8月營收衝破500億元大關，但法人卻只給予中立評等，今未見大幅度走揚，盤中僅上漲0.7%，陽明(2609)、萬海(2615)盤中跌幅逾1.5%、2.5%，散裝航運裕民(2606)、新興(2605)、四維航(5608)等也均下跌約2%，市場擔憂疫情重燃下，宅配通(2642)攻上漲停、嘉里大榮(2608)開高後漲幅收斂、盤中上漲約5.5%。

分析師表示，台股失守季線，且KD向下開口開始放大，技術指標轉弱，短線賣壓仍強，未看到止穩前，保守操作。籌碼上近期外資買賣超動作不大，但內資逢高獲利了結，強勢股紛紛回落，建議多看少做，買黑賣紅為主。個股短線以低基期、防禦型族群為主。