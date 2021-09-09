9日傳出，東南亞科技新創Sea打算透過釋出股票以及可轉債方式，計畫籌資63億美元。若一切順利，這將是東協地區有史以來最大一樁融資案。

這家總部位於新加坡的電商與線上遊戲業者，將出脫1100萬股美國存託憑證外，還有165萬股適用於綠鞋條款。

所謂綠鞋，就是超額配售選擇權之意，因應萬一市場氛圍不佳時可使用，防止新股掛牌後跌破發行價。事先由發行者與主要承銷商協定，超額配售額一般在5%至15%之間，且可以部分行使這種選擇權。

在紐約上市的Sea，以8日最新收盤價343.8美元計算，這次股票順利脫手，最多可籌到38億美元。再加上經由綠鞋方式拿到3.75億美元，總金額為25億美元的可轉債。因此，Sea共得到63億美元營運資金。

2021年迄今，Sea股價大漲約73%，市值也一度膨脹至1849.3億美元，躋身為東南亞最大的公司。曾自許希望成為中國大陸騰訊與阿里巴巴綜合體的Sea集團，旗下的電商事業體蝦皮，日前也傳出準備先在波蘭大試身手，未來將放眼整個大歐洲地區。