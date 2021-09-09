鋼構廠受惠半導體廠擴廠等需求暢旺，產能供不應求，中鋼構(2013)8月營收為14.04億元，年增44.43%；世紀鋼(9958)在風電業務加持下，8月營收攀高至11.08億元，年增56.8%；長榮鋼(2211)8月營收為12.12億元，年增51.37%。

今年鋼構產業受惠半導體廠擴廠、公共工程、建案量多，帶動整體市場持續供不應求，中鋼構接單能見度到明年上半年，目前產能持續滿載。

中鋼集團中鋼構受惠傳統鋼構、離岸風電發展逐步加溫，但因7月基期高，8月營收14.04億元，月減約5.9%、年增約44.4%；前8月營收99.36億元，年增18.76%。

全年來看，中鋼構認為，貨量可望突破30萬噸，將較去年成長約1成；目前訂單排程已達明年第二季，並開始接明年下半年的訂單。

世紀鋼在風電產品進入出貨高峰期帶動，8月營收11.08億元，創新高，月增約2.6%、年增56.8%。

世紀鋼受惠套筒式基樁及水下基礎持續出貨，帶動今年營收維持成長力道；前8月營收62.88億元，年增61.5%。

展望第三季，法人看好世紀鋼隨著大客戶哥本哈根基礎建設基金(CIP)訂單進入出貨高峰，包括水下基樁(Pin Pile，PP)及套筒式基樁(JACKET)都將增加交貨，有利公司營收再創新高，全年營運也可望再創新高。

長榮集團長榮鋼也受惠鋼構訂單熱絡，8月營收為12.12億元，創新高，年增51.37%，月增約19.14%。

長榮鋼前8月營收78.78億元，年增率達31.76%，今年營收也將挑戰新高。