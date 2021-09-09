民政局長吳世瑋指出，今日收到衛生局造冊名單，將儘速轉知各區公所進行通知作業。（陳世宗攝）

台中市65歲以上接種AZ且間隔滿10周以上的長輩，台中市政府預計9月15日至17日比照第一劑接種模式，安排全市45處快打站接種；市府提醒，中央「目前尚未開放長輩混打」，市府會統一造冊安排並由各區公所主動通知，請民眾不需擔心，「在家裡等就好」。

衛生局長曾梓展說，台中已接種第一劑且至9月10日間隔已滿10周者有13萬5020人，其中有10萬3534人已於預約平台意願登記，後續1922疫苗預約平台將於9月10日10時起至9月12日中午12時止開放民眾預約至合約院所接種，接種時間為9月15日至23日，65歲以上接種AZ且間隔滿10周以上的長者，市府將安排在9月15日至17日於台中45處快打站接種。

民政局指出，今日收到衛生局造冊名單，將儘速轉知各區公所進行通知作業，最快明後天各區公所會陸續發放新冠肺炎疫苗第二劑注射通知書，並以「分里、分時段」原則分流接種，請長輩按通知時間，攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及接種紀錄卡（黃卡），依通知單標示的時間、地點前往快打站施打。

曾梓展提醒，第8期AZ疫苗已開放7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗尚未接種第一劑的18歲至22歲民眾，一樣於開放預約時間至1922疫苗預約平台預約，目前僅針對設籍台中市65歲以上長輩發放通知單於快打站接種，另長者如黃卡遺失，請先到轄區衛生所申請補發黃卡，並於快打站現場提供工作人員檢核及登錄接種資訊。

另對於機構及洗腎病人的第二劑疫苗，曾梓展說，市府已請機構及洗腎院所協助機構住宿者及洗腎病患上1922平台預約，待中央分配疫苗後由院所領回疫苗，按第一劑接種方式接種，長照等機構住宿者將由醫院委託合約院所入機構接種，至於洗腎病人，將會由其洗腎的醫院或診所安排接種第二劑疫苗。