32歲日本女神佐佐木希和諧星老公渡部建結婚3年，去年卻爆出渡部建出軌醜聞，婚後至少同時劈腿6女，還遭爆在公廁性愛，儘管佐佐木希被傷透心，最後還是選擇原諒老公，今年3月還砸下4億日圓（約1億元台幣）買新房，渡部建也已經搬進去，夫妻關係看似已經修復。

據《女性SEVEN》報導，佐佐木希目前和老公住在他們共同名下的房子，她花了4億日圓買的新房登記在個人公司名下，由於沒有老公的份，當時外界猜測她是在為離婚鋪路，然而《女性自身》報導，目前渡部建已經搬入新家，這棟房子很可能是渡部建為了賠罪，花了僅存積蓄買下給佐佐木希的。

佐佐木希送兒子到幼稚園上學。(圖/翻攝自日媒)

報導指出，佐佐木希已經原諒老公，8月底夫妻倆還開車帶兒子去幼稚園上課，一路上兩人有說有笑，氣氛十分熱絡。該間貴族幼稚園1年學費高達200萬日圓(約51萬元台幣)，能讓孩子一路直升到高中，算下來學費總共也要花費3000萬日圓(約760萬元台幣)，是一筆不小的開銷。

渡部建在爆出醜聞後形象大傷，演藝事業幾乎全面停擺，他只能到魚市場打工，幫忙佐佐木希分擔家計，然而渡部建沒做多久就不去了，因此只能靠佐佐木希一人養家，但依目前情況來看，他們家的經濟狀況還算是生活無虞。