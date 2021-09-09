行政院今公布五倍券樣張，與新台幣紙鈔相像，行政院長蘇貞昌宣布，9月22日開始登記綁定 10月8日領取使用。

除了五倍券之外，各部會也推出加碼振興券，經濟部長王美花特別力推今年新增的「好食券」。

她表示，將結合五倍券、好食券「5000+500」，鼓勵消費者綁定數位券，前400萬名可獲得500元好食券，可用於餐飲業、糕餅業、夜市、市場等店家。此外，經濟部也將提高行動支付普及率，如消費者在市場、夜市使用行動支付，每周將抽出500份價值1000元的市集大禮包，持續抽3個月。綜合電商、外送平台，也會有條件納入五倍券使用範圍。

五倍券面額分為1000元3張、500元2張、200元5張，蘇貞昌表示不可以拿1000元的五倍券去買10元的東西，要求老闆找990元的現金。不過，王美花則表示，雖然我們有提到紙本的振興券不可以找零，但那是指客戶不可以要求店家找零，但店家可以決定要不要找零，「找零不找零要尊重店家的意願。」

王美花並說，我們現在積極針對市場、夜市推廣行動支付，希望藉由這次大力轉型，對於使用行動支付的攤商，每一攤有1800元的補助，自治會幫我們一起推行動支付，也會按照比例給獎勵金。