新北市爆發幼兒園群聚感染事件，經基因定序結果確定染Delta變異株，市長侯友宜緊急將餐飲內用關閉一周，不過台北市長柯文哲卻以「要在疫情跟生活取得平衡」不跟進。毒理教授招名威認為，雙北一日生活圈非口號，是事實，台北應該要從嚴辦理，「真的以為台北沒有案例嗎？只是還沒爆發而已」。

招名威昨（8）日於個人臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》指出，「雙北一日生活圈」不是口號，而是事實，雙北市根本沒有資格防疫步調不同步，由於幼兒園群聚案，經基因定序確定染Delta變異株，新北市強化二級警戒，9月9日至15日餐飲皆不能內用，「我實在看不出台北市不同步升級的理由」。

招名威認為，在基因定序結果未出來前，可以有充分理由不做決定，但現在已確定是Delta變異株，「難道不用從嚴辦理，謹慎處理嗎？真的以為台北市沒有案例？只是還沒爆發而已」。

招名威說，目前確診的個案中，案16160、16158及16145的CT值都高達30幾，感染來源究竟是哪裡？在疫調尚未明朗前，「怎麼可以說切割就切割？」他怒批，新北市CT值30以上，就說是傳染源；台北市CT值30以上就解讀是兩個月前殘留的，「你覺得這樣說得通嗎？」

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