37歲劉姓男子今年5月因未佩戴口罩，遭基隆市衛生局開罰3000元，劉男拒不繳清，遭移送給法務部行政執行署新北分署配合行政執行，劉男辯稱想「以身試毒」，試試不戴口罩是否真的會感染新冠肺炎，遭執行官扣押多家銀行存款後立刻繳清。

劉男家住新北市新莊區，今年5月26日上午9時6分在基隆市忠二路及孝四路口，因未遵守外出時應全程佩戴口罩之規定，經警察勸導無效，錄影存證，送交基隆市衛生局裁罰3000元。

行政處分書合法送達義務人後，義務人未於10日內繳納，基隆市衛生局再限期10日催繳，仍置之不理，而於8月間移送新北分署執行。

新北分署扣押義務人多家銀行存款後，劉男親至新北分署向書記官表示，其農會存款已足額扣押3000元，同意新北分署收取繳納罰鍰，並表明其外出不佩戴口罩之原因是想「以身試毒」，試試不戴口罩是否真的會感染新冠肺炎病毒。

新北分署呼籲民眾，在疫情緊繃時期，應恪遵政府之防疫規定，外出時務必全程佩戴口罩，切莫「以身試法」，更應愛惜自己之身體健康及生命安全，切勿「以身試毒」，以免害人害己。