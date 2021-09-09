條子鴿自介的華麗履歷，不斷遭到拆穿。（翻攝條子鴿臉書）

筆名「條子鴿」的酈姓退休員警，因影射開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波，他自稱的各種豪華經歷陸續遭到質疑，先是國道警察指他從未在單位服務，8日又遭國防部指空軍從未有酈姓飛行員，本報記者9日向北市警局查證，發現2006年至2020年間，北市警局包括北市刑大、14個分局，加上少年、婦幼警察隊，從來沒有偵查佐（刑警職稱）姓酈，條子鴿再度被打臉。

條子鴿的自我介紹宣稱：「我是條子鴿，從戰機飛行員變成基層小警員，一路上當過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察到刑事警察，歷經社會大大小小的刑案，數盡人生分分合合的聚散，我們總是能從想要守護的人身上，找到自己最大的勇氣。」但亮麗豐富的「履歷」，這幾天先後都被拆穿造假。

據警方人事資料，台北市現有編制偵查佐的單位，包括市刑大、14個分局偵查隊、少年、婦幼隊偵查組，2006年至2020年共15年來，從沒有任何1名偵查佐姓酈。

據本報調查，條子鴿2007年進入台北市服務，歷任萬華分局昆明、西園及漢中等派出所，後來調入警備隊，隨後支援人事室，並於2020年申請退休。

資深刑警表示，按照規定，行政（制服）警察任職滿3年，其中1年考績甲等，就可以報考刑警，通常每年視情況招考1到2次，他也坦言，條子鴿在萬華服務時，台北市正值刑警荒，根本沒人要當刑警，當時很多分局還調了一堆派出所年輕人，到偵查隊來支援，「除了風紀品操有問題、被列管的人外，幾乎9成有考就會上。」他不知為何條子鴿不去報考？卻對外自稱當過刑警。

與條子鴿同事過的警察說，他還在職時，常對別人說自己支援過刑事警察局，現在看來也是吹牛的，因為支援刑事局的一定要是刑警，制服警察不符資格，「有時就是同事閒聊，有人本來就會比較浮誇，只要不影響工作，大家根本不會計較真假，愛吹就讓他去吹。」。