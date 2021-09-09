日本厚生勞動省推算接種疫苗對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫效果，指出在7月到8月間，疫苗讓65歲以上老人至少減少10萬人染疫，並保住8000人以上的性命。

日本讀賣新聞報導，厚勞省依據接種疫苗人數較少的未滿65歲族群的確診病例數增加率，推算若65歲以上老人也是同樣未接種疫苗的狀況下，7月到8月會有多少人確診。

結果顯示，7月將會有2萬7000多名老人染疫、8月更爆發到約11萬人；不過實際上7月確診的老人只有約5900人，8月約2萬4000人，不到估算數字的1/4。

65歲以上老人在7月的實際死亡人數，也比估算人數少了約1600人、8月少了約6800人。

日本放送協會（NHK）報導，若比較7月與6月的確診病例數，多數已接種疫苗的65歲以上族群，7月確診數是6月的0.85倍；相較之下，未滿65歲族群7月確診數則是6月的2.95倍，明顯大幅成長。

厚勞省昨天說，雖然這只是推算的數字，不過可以期待疫苗抑制以老人為中心的確診與死亡人數。