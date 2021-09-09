根據中央氣象局9日預報，璨樹颱風可能提早北轉，恐威脅台東，台東離島客輪業者9日預計開出4航次綠島往台東船班，2航次蘭嶼往台東，疏運離島遊客返回台東。此外，台東縣府表示，如發布海上颱風警報，熱氣球嘉年華活動隨即取消。

工作人員將一箱箱的民生物資搬上船隻，隨著璨樹颱風逼近，離島居民憂心颱風來襲交通中斷，趕緊添購防颱物資；台東客輪也加開船班疏運綠島、蘭嶼旅客返回台東。據了解，船公司已公告10、11日台東往返離島船班取消，12日視情況決定是否開航。

另外，目前持續舉行的台灣國際熱氣球嘉年華活動，也可能受到颱風影響，台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，若發布海上颱風警報，風力增強即取消活動，不過仍會視狀況滾動修正。

隨著璨樹颱風逼近，離島居民憂心交通中斷，趕緊添購物資，工作人員將物資搬上船。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

此外，第八河川局加緊防颱工作，整備台東縣內可能積（淹）水熱點、防汛備塊及防汛物資預佈情形進行盤點，加強各項防災準備工作。針對轄區內易受洪水或長浪影響之卑南溪水系堤防及台東海岸加強巡查。八河局也呼籲民眾海邊將有長浪發生，請民眾遠離海岸線。並請鄉親做好防颱準備，嚴防豪大雨威脅，並加強清理陽台洩水孔及自家周邊排水溝、適時使用防水閘板，以降低可能發生的積（淹）水事件。