2021美國網球公開賽女單，來自英國的18歲小將拉杜卡努(Emma Raducanu)，從會外賽一路努力，今天8強賽6比3、6比4重挫今年東京奧運女單金牌、瑞士好手班西琪(Belinda Bencic)，成為職業賽年代第1位從會外賽晉級到美網4強的選手。

「本來我離開美國紐約的機票訂在會外賽結束時。」拉杜卡努賽後笑說，「沒想到我已經來到會內賽最後4強，這個改機票的麻煩我很樂於面對。」

拉杜卡努本屆美網從會外賽起，已經連續8場直落二勝出，狀態好得不得了，目前世界排名第150的她，是美網史上第3位排名百名外的女單4強，也是網球1968年進入公開賽年代以來，於任一四大公開賽晉級到4強的第4個資格賽選手。

一步步創下自己紀錄的拉杜卡努表示：「我來這裡不是為了追求任何紀錄，我只是在每一個當下，做好我可以做的事。」

拉杜卡努明天將和第17種子、希臘選手莎卡芮(Maria Sakkari)爭奪決賽門票，莎卡芮今年在法國網球公開賽也挺進到4強，就看兩位選手臨場發揮了。