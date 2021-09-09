中廣董事長趙少康號召戰鬥藍，今天舉行集結記者會，國民黨17名立委、14名地方議員到場響應。趙少康強調將來不會是次團，而是配合國民黨中央發揮戰力。賽德克族出身的國民黨立委孔文吉引用電影賽德克巴萊的名句，說當民進黨要國民黨卑躬屈膝，要讓民進黨見識國民黨野蠻的驕傲，「現在應該是要出草的時候了，希望趙少康帶我們出草！」

趙少康在國民黨內號召戰鬥藍，加入者有27名立委、44名地方議員，今出席立委包括賴士葆、蔣萬安、葉毓蘭、楊瓊瓔、呂玉玲、鄭正鈐、陳以信、林奕華、魯明哲、吳斯懷、李貴敏、孔文吉、林思銘、鄭天財、許淑華、張育美、洪孟楷等17名立委。

出席議員則包括侯漢廷、陳明義、陳炳甫、王鴻薇、黃紹庭、葉元之、舒翠玲、徐弘庭、游淑慧、鍾沛君、徐巧芯、梁為超、朱珍瑤、林國春等14名地方議員參加。

高雄市議員黃紹庭表示，他們長期在高雄市議會戰鬥，但基層對國民黨整體表現認為太軟弱，這是基層聲音，所以希望戰鬥藍能讓大家集體提升戰力。台北市議員游淑慧也說，以前他在第一線戰鬥，但左看右看往後看都沒有隊友，希望透過戰鬥藍團結戰力。

新黨的侯漢廷出現在戰鬥藍行列，被問是不是跨黨派組織？趙少康說，這就是一個號召，雖是以國民黨為主體，但不同黨派想來參加都可以，民眾黨想參加也可以，甚至民進黨有人想出來撥亂反正、起義來歸，他也歡迎。

至於戰鬥藍是不是復刻新國民黨連線？趙少康說，新國民黨連線是三十年前的事，那時是國民黨一黨獨大時代，今天國民黨淪為在野，團結都來不及了。他強調戰鬥藍不是次級團體，「地上黨主席都沒選了，怎麼當地下黨主席？」將來不管誰當黨主席，戰鬥藍都是跟黨中央配合作戰。