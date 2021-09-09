去年宣告欠下巨債破產的藝人澎恰恰，今天驚爆留給沈玉琳舊愛佩真一段告別訊息，之後不知去向並失聯，老婆、兒子也沒有接電話，讓外界非常憂心，圈內好友也表示聯繫不上，紛紛喊話希望他快出個聲報平安，而澎恰恰今天終於在臉書粉專發文報平安，表示很抱歉讓外界擔心了，但也坦言心理受到很嚴重的打擊，連帶影響了健康狀況。

澎恰恰為拍電影欠下2.4億巨債，去年開了記者會宣告破產，也宣示不會逃避的決心，這些日子以來一直拚命工作，除了對演藝圈喊話懇請邀約、什麼case都願意接之外，也嘗試社群、YouTube頻道等新領域，進行直播帶貨、業配、品牌合作之類工作，處處展現積極努力態度，希望藉此讓債權人放心，多給些時間。

近日佩真跟澎恰恰合作直播賣泡菜，澎恰恰跟她開口借了46萬並約定10天就還錢，未料期限過去許久他都沒清償，但佩真也沒有催，不料昨天卻收到澎哥的鼓勵電話，要她別管他人目光，要為了自己跟孩子，心胸放開闊，接著竟傳來告別訊息「今晚，是我人生的最後一晚。妳加油」，接著就失聯，讓她嚇壞急找人。

所幸在今天澎恰恰發聲，在臉書粉專發了文，表示人沒事，但因為疫情關係，很多事情都受到影響，他因此內心受到極大的打擊，進而影響健康狀況，很抱歉讓大家擔心了，眾人看了他的發文終於鬆口氣，也紛紛留言鼓勵他，但也可看出，澎恰恰真的被債務問題壓得無法喘息。

澎恰恰臉書全文：

澎哥現在人平安沒事。

近期因為疫情的關係，很多計畫受到影響，這讓澎哥心理受到很嚴重的打擊！也影響到身體狀況…

但目前澎哥人平安，真的很抱歉，讓親朋好友擔心了，在此向大家致歉也感謝大家關心。

（謝謝各位媒體朋友的關心，這邊統一回覆，希望別影響到大家）