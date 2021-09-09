針對媒體報導指稱，鴻海(2317)旗下夏普（Sharp）越南工廠受疫情影響而停工、韓商LG Innotek可望受惠轉單，夏普對此發表聲明澄清，公司位於越南的工廠目前仍正常運作中，並感謝衛福部醫福會執行長王必勝進行防疫指導，對客戶相關訂單問題則不予評論。

韓媒《The Elec》7日報導，越南新冠肺炎疫情嚴峻，夏普位於胡志明市的工廠受疫情影響，遭勒令停工至15日，韓商LG Innotek位於越南海防的工廠則未受影響，可望接獲部分蘋果iPhone鏡頭模組轉單，且位於南韓龜尾的工廠亦可增產因應轉單需求。

對此，夏普發表聲明澄清，指出夏普越南工廠所在地區並非報導提及的胡志明市，而是位於平陽省。雖然當地疫情嚴峻，但夏普的平陽廠目前仍正常運作中，對於客戶相關訂單問題，因身為供應鏈一員而不予評論。

夏普也表示，承蒙中央疫情指揮中心、衛福部醫福會執行長王必勝，對於台灣廠商在越南投資的業者進行防疫指導，在此表示萬分感謝。