電子遊戲零售商GameStop上季營收成長、虧損縮小，但周三盤後股價重挫近9%，報181.40美元。

GameStop未提供未來幾個季的展望，也未在業績法說會上接受提問。這是自執行長Matthew Furlong和財務長Mike Recupero加入公司領導層以來的第一場財報電話會議。

GameStop在會議上表示，美國證券交易委員會已經要求公司提交額外文件，以調查GameStop和其他公司的交易活動。GameStop已在5月披露這些文件

GameStop表示，這項調查應該不會對公司造成負面影響。

GameStop是熱門迷因股之一，這一波散戶狂買迷因股的熱潮使該公司今年以來股價已經上漲957%。儘管遠低於其52周高點，但GameStop市值已經飆升至142.8億美元，即使其季報尚未擺脫虧損。

GameStop第二財季（截至7月31日）營收為11.8億美元，優於前一年同期的9.42億美元，並超出分析師預估的11.2億美元。

淨損為6160萬美元，相當於每股虧損85美分，較前一年同期淨損1.113億美元、每股虧損1.71美元大幅縮小。經調整後，GameStop第二財季每股虧損76美分，高於分析師預估的67美分。

GameStop正在加速轉向電子商務，為了改善線上訂單的交貨情況，該公司宣布已經簽下內華達州一個面積達53萬平方英尺的配送中心。此外，GameStop亦在佛州租下一個配送中心，以擴大客服業務。