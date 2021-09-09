漫威首位華人英雄「尚氣」電影《尚氣與十環傳奇》已在台上映，其中的大亮點反派梁朝偉所飾演的「文武」，為該片增添不少色彩，據知當時導演多次接洽，才讓梁朝偉點頭加入，而影帝的酬勞也相當驚人，傳聞價碼高達6000萬港幣（約2.1億台幣），成為演員現身漫威電影首集排行榜第二名，第一名則是演出過雷神索爾姊姊「海拉」的影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）。

據《香港01》報導，梁朝偉出道多年個性始終樸實低調，最近他受訪還原加入漫威電影的經過，透露原本經紀人告訴他漫威有個超級壞蛋的角色，有興趣找他演出，但其實多年來梁朝偉只跟熟人合作，和導演Destin Daniel Cretton接洽後，知道對方受《臥虎藏龍》啟發，想致敬心中經典的香港動作片，梁朝偉說，自己一向很相信直覺，感覺可以信任對方，便破例答應合作。

漫威演員首集片酬排行榜，第一名是凱特布蘭琪，第三名則是安東尼霍普金斯。（圖／達志影像）

而梁朝偉首度從漫威宇宙出道的表現也沒讓觀眾失望，如今在各地締造出好票房及口碑，連主演劉思慕也鬆了口氣，打趣在推特上反嘲笑當初不看好他們的人。此外，梁朝偉這回片酬傳為高達6000萬港幣（約2.1億台幣），遠勝許多漫威巨星首集拍片價碼，從第一名起是「海拉」凱特布蘭琪9721港幣（約3.4億台幣），接著是梁朝偉，第三名則是「奧丁」安東尼霍普金斯。

緊接在安東尼霍普金斯後的是「驚奇隊長」布麗拉森、「神秘客」傑克葛倫霍、「奇異博士」班奈狄克·康柏拜區，而「漫威三巨頭」中「鋼鐵人」小勞勃道尼傳聞首集片酬只有50萬美金（約1300萬台幣）、 「美國隊長」克里斯伊凡則是100萬美金（約2771萬台幣），「雷神」克里斯漢斯沃更少，僅有15萬美金（約415萬台幣），令人意想不到。