國際半導體產業協會(SEMI)發表的報告指出，第2季全球半導體製造設備出貨金額創紀錄達248.7億美元，其中，中國大陸位居第一，韓國、台灣分居第2、3名，知名半導體分析師陸行之認為，SEMI公布的數據有點奇怪，台灣第2季半導體設備市場規模為50.4億美元，但台積電第2季的資本支出60億美元，聯電也有3.1億美元，加上世界先進等廠，應接近70億美元，Am I missing anything?

SEMI全球半導體設備市場報告指出，2021年第2季全球半導體製造設備出貨金額達248.7億美元，創新高紀錄，年增48%，季增5%。其中，中國大陸在政府全力扶植半導體產業下，設備出貨金額82.2億美元，排名第1，韓國及台灣分居第2及第3，合計前3大地區採購量占全球出貨金額的8成。

陸行之則認為SEMI公布的數據有點奇怪，他在臉書指出，報告指出貨到台灣第1季、第2季半導體設備市場分別是57.1億美元、50.4億美元，這比台積電公布第1季、第2季資本開支的88億美元、60億美元少很多，當然台積電資本開支有些建廠費用，有些研發設備費用，有買封測及光罩／光掩膜讀寫設備 (但這些應該都算半導體設備）。

陸行之表示，如果再加上聯電的第1季2.6億美元、第2季3.1億美元，美光在台的設備投資，加上世界先進，華邦，南亞科技，旺宏，多多少少接近第1季100億美元、第2季70億美元，難道是設備廠會要求半導體廠先付大筆訂金，然後幾個月之後到貨再付尾款，所以這20-30億美元的差異是未來到貨設備的訂金？ Am I missing anything?另外，除了建廠成本要去除外，也不能算二手市場舊的設備買賣，但總感覺差異還是很大。

陸行之也對SEMI公布有關中國大陸的數字存疑，他指出，中芯國際，長江存儲，合肥長鑫，華虹四家大頭合起來今年資本開支不超過150億美元，再加一些小廠應該不會超過200億美元，這個SEMI數據假設下半年跟上半年差不多，全年就是280億美元，難道把面板設備也放進去了？