前時代力量立委黃國昌在臉書爆料，前總統府國策顧問黃承國辭去國策顧問一職，另一位國策顧問秦嘉鴻2017年6月初，找了當時民進黨秘書長洪耀福，共同召集國營事業高層，至民進黨中央黨部，大喬特喬科學城物流的經營權與股權交易？黃耀福今在黃國昌臉書留言，撤下牽涉本人之不實言論，否則本人將採取法律行動。

洪耀福表示，敬告黃國昌，本人正式聲明，本人從未召集國營事業高層至中央黨部大喬特喬科學城物流的經營權與股權交易，本人也從未與華航及台糖任何人（不論是高層或基層）見面或電話討論過科學城物流股權交易一事。

對於洪耀福留言，表示不撤留言將採取法律行動；黃國昌則接著回覆，「洪耀福公然說謊，敢做不敢當，我們法院見！」洪又回，「收到，給你機會，你不肯把握，先禮後兵，怨不得別人，那就法院見」。

黃國昌在臉書指出，科學城物流股權弊案，國策顧問秦嘉鴻還要躲多久？ 總統府證實，捲入趙介佑黑道入黨事件的黃承國，已辭去總統府國策顧問，展現基本擔當。 然而，另一位國策顧問秦嘉鴻，自「科學城物流股權交易弊案」爆發迄今，已經神隱整整7個禮拜了。

他說，請問秦嘉鴻： 總統府國策顧問的名器，是讓你拿來「喬公股事業股權買賣、牟取個人私利」的嗎？你閃躲至今，閃躲媒體提問，只用書面聲明表示「是正常股權交易」。

黃國昌說，如果真的是正常股權交易，你憑甚麼、又為何在2017年6月初，找了當時民進黨秘書長洪耀福，共同召集國營事業高層，至民進黨中央黨部，大喬特喬科學城物流的經營權與股權交易？

他表示，要求華航股權必須出賣給特定財團！要求臺糖放棄優先承購權！ 請國策顧問秦嘉鴻出來面對，交代清楚。

他表示，也請洪耀福站出來說清楚，民進黨祕書長憑什麼找國營事業高層去民進黨中央黨部，喬公股事業的股權交易！