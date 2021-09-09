非洲國家幾內亞爆發軍事政變，西非經濟共同體（ECOWAS）今天召開緊急峰會後表示，已決定暫停幾內亞成員國身分，呼籲幾內亞「立即恢復憲法秩序」。

特種部隊領袖中校頓波雅（Mamady Doumbouya）5日奪權，並拘捕總統顧德（Alpha Conde），引發國際譴責。

路透社報導，布吉納法索外交部長巴瑞（Alpha Barry）表示，西非經濟共同體15個成員國領導人在虛擬峰會上都要求幾內亞立即恢復憲法秩序並釋放顧德，也同意最快於明天派出高層級使團前往幾內亞。

巴瑞向媒體表示：「使團任務結束時，西非經濟共同體應能重新檢視其（幾內亞）地位。」

幾內亞鄰國馬利去年8月爆發政變時，西非經濟共同體曾對馬利祭出經濟制裁，不過巴瑞今天並未宣布對幾內亞採取相同措施。

法新社報導，83歲的顧德因被認為代表威權主義而受到愈來愈多抨擊，去年在激烈爭議的大選結束後，有數十名反對派行動主義者遭逮捕。

但幾內亞政變令外界憂心西非地區的民主恐會「倒退嚕」，當地軍事強人已愈來愈常見。