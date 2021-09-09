【旅奇傳媒/編輯部報導】風光優美的雲嘉南地區，美麗的濱海線，一望無際的白色鹽山，漫遊鹽田與潟湖，還有沿海漁村的採蚵，隨著四季上演不同景致！目前「2021一見雙雕藝術季」活動目前正在台南七股鹽山、馬沙溝海洋休閒運動渡假中心熱鬧展出！

▲「2021鹽續幸福自行車之旅」自行車旅行團於七股鹽山合影。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

配合2021自行車旅遊年，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）也推出「2021鹽續幸福自行車之旅」，號召61位車友於日前以自行車旅行團的方式，徜徉於雲嘉南台61幸福公路，暢遊全台唯一的鹽雕與漂流木雕地景藝術兩大展區、欣賞馬沙溝社區3D彩繪。

來自全台各地的車友們，更有大人帶小孩闔家參與，也有自行車專業車友，一起騎上台61號公路，途中品嚐將軍漁港美味海鮮大餐，帶回台鹽沐浴鹽、鹽牙膏、鹽冰淇淋、毛巾狗等幸福好禮，有騎、有吃、有玩、有拿，為動力滿滿的一日遊創造精彩回憶。

▲車友以自行車方式體驗雲嘉南台61公路。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

為推廣雲嘉南自行車旅遊，帶動在地觀光發展，吸引更多遊客騎乘自行車慢遊雲嘉南濱海小鎮，雲嘉南管理處每年舉辦「極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」活動，今年嚴選3大經典路線，將於9月25日率先登場「極點慢旅-極西點國聖港燈塔自行車騎遊」、9月26日「雲林濱海小鎮自行車慢遊」以及10月17日「浪漫雙教堂自行車慢遊」，邀請喜好自行車旅遊的民眾踴躍報名參加。

報名即贈送物超所值的「Light up Taiwan」獨家設計款「喔熊單車小帽」，連續報名參加3場活動者，還可收集到雲嘉南3面專屬獎牌；另外，11月30日前自行到訪極西點國聖港燈塔，並參與掃碼打卡認證活動，即可獲得免費極西點國聖港燈塔自行到訪證書，是非常值得收藏的解鎖紀念禮物。

▲馬沙溝海洋休閒運動渡假中心-漂流木雕地景藝術展。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南管理處徐振能處長表示，雲嘉南濱海質樸的漁村小鎮風貌與濃濃人情味，絕對值得大家騎著自行車前來細細品味，藉由自行車不快不慢的旅行速度，一起來親近台灣這塊美麗的家園，體驗台灣旅遊的趣味，創造永續旅遊環境。

此外，一見雙雕藝術季在七股鹽山-鹽雕展與馬沙溝海洋休閒運動渡假中心-漂流木雕地景藝術展分別展出中，歡迎來南台灣感受雲嘉南濱海美景，體驗在地鹽業文化。更多相關活動內容、台灣好行訊息，請搜尋「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁查詢！

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