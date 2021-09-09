國健署統計，每5位育齡婦女就有1位貧血，更有近3成孕媽咪都有貧血，恐導致早產。國健署和營養師聯手呼籲，從備孕階段就需注意營養攝取。（王家瑜攝）

根據國民健康署統計，每5位育齡婦女就有1位貧血，孕媽咪貧血比率更是將近3成。營養師提醒，很多人以為預防貧血只要補鐵，卻忽略了其他營養素，不僅影響媽媽健康，還可能導致早產、胎兒體重過輕等；國健署呼籲，育齡女性從「備孕」階段開始補充營養，及早為健康打底，未來懷孕時就不辛苦！

國健署長吳昭軍表示，我國面臨少子化，對孕媽咪的健康更要好好呵護。根據國健署106到109年「國民營養健康狀況變遷調查」，15到49歲育齡女性貧血盛行率為19.08％；國健署婦幼健康組長蔡維誼指出，懷孕女性到了第3孕期，由於胎兒漸漸長大，血流量增加，更有近3成懷孕女性在第3孕期被診斷為貧血。

國健署目前提供孕媽咪在懷孕12周時一次血液檢查，其中包含貧血項目；今年7月1日起更擴大產檢項目，24到28周時可接受貧血檢驗，幫助孕婦及早發現貧血情形，並透過日常飲食或補充劑加以改善。

懷孕35周的李小姐，過去以為自己有貧血症狀，幸好幾次產檢都順利過關，因此未特別注意日常飲食營養；但營養師李婉萍提醒，很多人和李小姐一樣，以為只要補鐵就能預防貧血，卻忽略了葉酸、維生素B12和蛋白質攝取。

李婉萍提醒，地瓜葉等深綠色蔬菜、紅豆、芭樂都是葉酸含量豐富的食物；含鐵食物除了大家熟悉的豬血、豬肝之外，蛤蜊也是不錯的選擇；維生素B12大多存在動物性食物中，包括蛋、雞腿，茹素的孕媽咪則可透過海帶來攝取；蛋白質方面，可以吃豆干、里肌肉等，務必確保每餐都有足夠的蛋白質，提供足夠的造血元素。

此外，李婉萍建議每餐飯後2小時內搭配富含維生素C的水果，幫助鐵質吸收，例如柑橘類、芭樂、奇異果，以及最近盛產的柚子也是不錯的選擇，加上柚子含有豐沛水分，有助於緩解孕婦常見的便祕困擾。

國健署提醒，不僅孕媽咪需要注意營養攝取，建議有懷孕計畫的女性，都可以在備孕期間提前補充營養；蔡維誼表示，這些營養素可以儲存在體內，就像是存款一樣，只要存款夠多，未來懷孕就不辛苦！