斗南鎮幼兒園的娃娃車每日消毒。（周麗蘭攝）

斗南鎮幼兒園用資料夾當隔板，讓小朋友吃點心時擺放在桌上。（周麗蘭攝）

近日雙北幼兒園傳出疫情，雲林縣長張麗善今（9日）到斗南幼兒園檢視防疫流程，她呼籲老師們多加關照小朋友的家庭有無群聚情形，雲林縣即日起幼兒園、國中小校園只要有1人染疫就全校停課。

雲林縣府原本訂定的校園（幼兒園）防疫指引是只要有1名師生染疫全班停課，9日確定提升防疫規格為1人染疫全校、全園停課。

張麗善今天到斗南鎮幼兒園視察，該園原本在疫情高峰時讓小朋友洗完手才進教室，目前簡化為噴酒精消毒，但張麗善希望除了酒精消毒手之外，都能先徹底洗手再進教室。

張麗善說，小朋友來自什麼家庭、摸了甚麼東西不知道，手部清潔還是最重要，一天之中多多洗手，也希望老師針對小朋友來自什麼樣的家庭、是不是有可能群聚、可能與確診者的足跡重疊？多加關照防範。

她表示，本縣幼兒園教師7月12日施打第一劑疫苗，若時間允許將再安排施打第二劑，確保學生不會被透過老師傳染。若幼兒有流鼻涕、感冒症狀，也請家長不要讓小朋友上學，在家休息就好。