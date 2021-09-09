澎恰恰剛剛稍早前在臉書報平安。（摘自臉書）

澎恰恰去年爆出欠債高達2.4億，宣布破產，這段期間努力工作還債，今年還入圍金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，他最近跟沈玉琳前女友佩真合作直播，佩真昨（8日）突然收到澎恰恰的「人生最後一夜」的訊息，嚇到大哭，也找不到他人，澎恰恰突然消失，讓人相當擔心。但澎恰恰剛剛稍早前在臉書報平安：「目前澎哥人平安，真的很抱歉，讓親朋好友擔心了，在此向大家致歉也感謝大家關心。」

佩甄最近跟澎恰恰合作直播，兩人雖不太熟，但澎恰恰還是開口向她借了46萬，表示10天內還錢，後來沒消息，佩真也沒跟他要，昨天突然收到澎恰恰的「人生最後一夜」的訊息，也找不到他的人，非常著急，消息傳出後，澎恰恰關機，而兒子皮皮手機一直有通，卻未接電話。

不過，澎恰恰似乎得知大家非常擔心他的下落，稍早前在臉書報平安，寫下：「澎哥現在人平安沒事。近期因為疫情的關係，很多計畫受到影響，這讓澎哥心理受到很嚴重的打擊！也影響到身體狀況…」他表示目前人平安，真的很抱歉，讓親朋好友擔心了，在此向大家致歉也感謝大家關心，他也謝謝各位媒體朋友的關心，在臉書統一回覆，希望別影響到大家。