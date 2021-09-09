行政院擬調漲軍公教薪水，行政院長蘇貞昌今天表示，軍公教對防疫貢獻良多，他已拜託人事總處與主計長在疫情相對穩定後，考慮軍公教人員調薪的規劃並往這方面努力。

蘇貞昌說，軍公教人員勞苦功高，對相關防疫貢獻良多，對經濟成長的政策制定與相關作為服務，軍公教功不可沒。

他又說，軍公教人員調薪審議的時候，因為疫情嚴峻不知結果，所以還沒做決定。他已拜託人事總處與主計長在疫情相對穩定後，要考慮軍公教人員調薪的規劃並往這方面努力。至於漲幅多少也要斟酌整個疫情的情況與財政情況，如果有確定會向國人報告。

至於基本薪資是否有望跟進調漲？蘇貞昌說，經濟成長率是11年新高，成果要讓國人共享，五倍券就是一種做法。基本工資調漲必須經過基本工資審議委員會，他已經請勞動部準備相關資料，希望有好的結果。

蘇貞昌指出，不過今年疫情特殊，很多小店家受到影響，如果調升基本工資會有衝擊，政府如何給店家與相關產業幫忙，他也請經濟部做好相關規劃。