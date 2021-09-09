以美國市場為主的大成鋼(2027)受惠美國市場需求暢旺，8月營收為88.66億元，創新高，年增83.01%，月增約5%；前8月營收637.94億元，年增68.46，也同創新高。

受惠美國經濟持續復甦，加上鋁、鎳價上漲推升產品價格，大成鋼第二季營收創新高，第三季隨著鋁、鎳價上漲支撐，鋁捲板及不鏽鋼量價維持高檔，有利營收再挑戰新高，獲利亦可望比上季續揚。

美國國內鋁捲板原本就供不應求，去年美國對18個進口國課徵反傾銷，加上今年經濟復甦，供需更加緊俏；大成鋼二大產品線鋁捲板、不鏽鋼的上游原料鋁、鎳大漲，推升營收持續向上攻高。8月及前8月營收均創新高。隨著下半年景氣續旺，今年業績有機會挑戰新高。

此外，近期全球最大鋁土礦供應商幾內亞發生政變、鋁主要供應國的中國也規劃減產，導致鋁價飆漲，衝上逾十年高點，可望推升鋁捲板報價價格，大成鋼亦可受惠。

大成鋼上半年營收464.43億元；營業淨利77.82億元，歸屬於母公司業主淨利37.7億元，基本每股盈餘2.32元，比去年同期由虧轉盈。第二季營收創下近254.6億元的新高紀錄。單季獲利同步攀高，EPS為1.44元，比第一季的0.88元成長約63.6%。