大安青農黃紀為返鄉種植網紋洋香瓜， 每株僅留1顆瓜果，品質不輸日本網式網紋洋香瓜。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安青農黃紀為不忍父母辛勤務農，多年前返鄉種植網紋洋香瓜，每分地栽植1400株，1株僅留1顆瓜果，品質不輸日本網式網紋洋香瓜。大安農會總幹事蔡建宗表示，溫室網紋洋香瓜是高經濟作物，栽種技術門檻高，不易被複製，黃紀為從經驗中學習後，終於有一點小小成就感。

大安區東安里青年農民黃紀為畢業於弘光科大資訊工程系，與前大安區青農會長黃睿祥為兄弟，兩人不忍父母親種植青葱辛勞，且年輕人不願務農，毅然決然返鄉協助家中農業。

2016年哥哥黃睿祥搭建溫室種植蘆筍，經3年摸索種植，2019年年底獲產銷履歷證證，並由農會協助行銷至裕毛屋等超市通路。黃紀為2017年則透過農會申請鋼骨結構加強型塑膠布溫室種植網紋洋香瓜，一開始因沒經驗，損失近5萬元。

總幹事蔡建宗表示，黃紀為現在每分地栽植1400株網紋洋香瓜，栽培品種為「台南13號」網式網紋洋香瓜，溫室網紋洋香瓜是高經濟作物，栽種技術門檻也高，不易被複製，在台中區農業改良場博士錢昌聖技術輔導下，以及從經驗中學習後，4年內栽種終於有點小小成就感。

黃紀為種植網紋洋香瓜1株僅留1顆瓜果，飽滿香甜，不輸給日本網式網紋洋香瓜，他以溫室吊掛直立式栽培方法，種植的網紋洋香瓜，紋路非常漂亮整齊，果肉翠綠色， 單果重常介於4-5斤，果肉略黃色，中心可溶性固形物含量(以折光糖度計量測，一般稱為糖度) 常為15～18％，最高值可達20％，後熟再冰涼食用，爽口細緻，散發微微香氣。

大安區農會指出，黃紀為種植網紋洋香瓜透過網路銷售打出知名度，未來將持續輔導青農。黃紀為現已開始採收網紋洋香瓜，需要購買請電洽黃紀0932537439。單顆4-5斤450元、禮盒2顆裝售750元、日本品種阿露斯禮盒2顆裝售850元 。