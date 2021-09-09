行政院今（9）日召開記者會說明振興五倍券相關方案，由院長蘇貞昌親自主持，各部會也加碼推出8種優惠券，包括好食券、藝Fun券、農遊券、國旅券、動滋券、客庄券、i原券、地方創生券。

◆藝Fun券：由文化部推出，可用於藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及藝文類電商等，面額600元，共300萬份，須抽籤。

◆農遊券：由農委會推出，可用於休閒農業、觀光魚市、森林育樂等，面額888元，共146萬份，須抽籤。

◆動滋券：由教育部推出，可用於運動健身及賽事觀賞，面額500元，共200萬份，須抽籤。

◆客庄券：由客委會推出，可用於「指定店」標章的餐廳、民宿等客庄觀光及文創，面額500元，共40萬份，須抽籤。

◆國旅券：由交通部推出，可用於旅行社、購買旅遊相關產品，面額1000元，共120萬份，須抽籤。

◆i原券：由原民會推出，適用於原住民店家產品服務，如手工藝品、餐飲、農特產品等，面額1000元，共10萬份，綁定臺灣Pay，免抽籤。

◆好食券：由經濟部推出，另鼓勵消費者綁定數位券，前400萬名可獲得500元好食券，適用於餐飲業、糕餅業、夜市及市場，免抽籤。

◆地方創生券：由國發會推出，用於地方創生事業相關業者，面額500元，共20萬份，須抽籤。