先前AZ疫苗因爆發施打後血栓案例頻傳，民眾施打意願低，行政院長蘇貞昌率先帶頭施打，但蘇貞昌施打第一劑後至今事隔數月，蘇貞昌今面對媒體提問是否已施打第二劑疫苗時表示，個人曾經公開宣示，疫苗沒人敢打他率先打，疫苗不足他不搶，因此至今尚未施打第二劑疫苗，待疫苗數量足夠後，一定會公開接種給大家看。

近期本土疫情再起，疫苗到貨數量備受矚目，不僅仍有多數民眾未施打第一劑疫苗，甚至已施打第一劑疫苗者，遲遲等不到第二季疫苗施打，淪為疫苗孤兒。

對此，蘇貞昌今上午出席行政院五倍券記者會受訪表示，疫情嚴峻，全球都在搶疫苗，很多國家訂購疫苗也都沒到貨，有爭搶的情況，台灣非常努力超前部署訂購疫苗，廠商沒如期到貨，現在漸漸到貨。

蘇貞昌更感謝民間團體合力讓疫苗爭取相當數量陸續進來，蘇貞昌強調，台灣從來不是疫苗孤兒，政府努力幫國人爭取到相當多疫苗。

至於是否已接種第二劑疫苗，蘇貞昌說，他到現在還沒施打第二劑，因為他已公開宣示，疫苗沒人敢打他率先，疫苗不夠他不搶，等到疫苗數量足夠後，他就會公開接種第二劑給大家看。

蘇貞昌強調，各種疫苗都陸續進來，連12歲以上學生都可以施打，尊重學生意願，沒有強迫，但疫苗珍貴，請國人輪到就盡快施打，一起努力提升疫苗接種率。