軍聞社提供

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海軍塔江艦今天成軍，艦長劉學謙表示，塔江艦是首艘配備有防空飛彈的三級艦，搭載雄二、雄三、海劍二型共28枚飛彈。塔江艦輪機長也表示，塔江艦是海軍首艘引進整合式整合管理系統的軍艦，可從輪機控制室遠端操控輪機的起停和主機及發電機裝備，一旦有緊急狀況發生，能做快速的處置。

塔江艦從今年一月起就開始接受接艦與成軍訓練，艦長劉學謙表示，接艦九個月的時間裡，在有限人力及時間下完成各項的裝備整備任務，是一項必須考驗體力、耐力與意志力的工作，更是一份重大挑戰。

為了完成任務，他說，全艦官兵從接艦到成軍共同努力，經過訓練以及各階段的裝備、安裝及測試，並通過龍德公司、中科院、海軍三方面的嚴格測評及檢驗合格後，加入海軍行列，他感謝所有官兵的付出，期望大家將這份難能可貴的經驗用在後續的任務上，未來也會持續秉持同舟共濟的海軍忠義軍風及錨鍊精神

戮力戰訓本務的工作，守衛海疆的安全。

劉學謙指出，塔江艦特別的地方，在於他有搭載防空飛彈及防空雷達，匿蹤性也經過中科院測試合格。塔江艦屬於三級艦，可搭載雄二亞音速飛彈8枚、雄三超音速飛彈4枚、海劍二型防空飛彈16枚，共計28枚，對軍艦與軍機都有攻擊能力。

塔江艦輪機長也表示，塔江艦與傳統艦型最大區別就在於它能夠遠端遙控，這也是海軍首艘引進整合式管理系統軍艦，可以從輪機控制室遠端操控輪機的起停，包括各主機裝備設施及發電機裝備，都可以從機控室遙控操作。一旦有緊急狀況發生時，能快速的做處置，降低災害的風險和發生。