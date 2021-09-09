有「最美空姐」之稱的林佩瑤曾在知名航空服務10多年，因中途參加歌唱選秀節目《超級星光大道》打開知名度，IG擁有10萬粉絲追蹤。最近她分享去宜蘭旅遊的一系列照，由於身上的洋裝太火辣，留言區瞬間歪樓。

林佩瑤8日在社群平台透露去宜蘭某農場郊遊，「這次宜蘭最期待的行程～水豚君本人太可愛，根本放大版奇奇！！然後梅花鹿根本土匪，一個不注意我手上整把草就被搶走了！！只好把主廚的搶過來這樣我才能餵水豚君。」照片中，林佩瑤綁著公主頭，繫上桃粉色蝴蝶結，化著濃黑的拉長眼線顯得嫵媚，身穿桃粉色平口碎花長洋裝，胸口大深V設計直接露出豐滿北半球和深邃事業線，讓許多網友忍不住分心，紛紛留言：「身材太好啦」、「人好美，動物好可愛喔～都不知道要先看哪個了」、「等了好久的長輩圖」、「我不相信有人在看妳在餵什麼」、「我只注意到你的胸」。

看到這麼多網友踴躍留言，林佩瑤搞笑地回應：「搏眼球成功，威～～～」更跟網友喊話盡量看沒關係，「不然過兩年垂了也不好看了。」態度相當大方。除此之外，有網友說她的洋裝很像牛肉片，林佩瑤不忘自嘲：「每次穿這件洋裝，都被說我是一坨行走的和牛，遠看真的很像一片肉啦！」她也大方公開平口洋裝裡面穿的內在美款式，「我穿Nubra哦～！因為天氣炸熱我怕流汗Nubra會掉下來，所以我有另外套上無肩帶內衣，大家可以參考看看～！」