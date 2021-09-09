弘光科大3新生一起集訓練習，勇奪亞洲電競賽冠軍百萬獎金。（陳淑娥攝）

弘光科大「弘光獵鷹」電競隊兩位選手，與今年成為多媒體遊戲發展與應用系3位大一新生組成「上善若水」隊伍，參加2021「亞洲電子競技公開賽」，一路過關斬將，在「英雄聯盟」冠亞軍賽中逆轉勝擊敗「台北熊讚」隊，榮獲總冠軍。

多遊系主任黃建基表示，2021「亞洲電子競技公開賽」吸引來自台灣、大陸、南韓、馬來西亞、香港及澳門等地，共計770支隊伍報名參賽，「上善若水」隊伍從7月17日起開始進行初賽。

獵鷹電競教練邱亮融指出，3位新生在6月高中畢業後，便北上台中到弘光與學長一起在校內的選手室訓練，由於這次比賽是台灣最大型業餘比賽，許多職業隊二軍上場參賽，賽制比校園賽多，對選手的體力是一大考驗，所以練習的時候，他便刻意排滿一點，每天下午2點起練習到晚上9點半，最少打滿4場，反覆檢討練習，「每天除了吃飯、睡覺，幾乎投入在訓練裡。」

邱亮融透露，在進行冠亞軍賽與「台北熊讚」隊比賽時，局數一度落後兩局，後來，他告訴選手把比賽當成全新的開始，不要管是不是0比2，兩位大二的學長帶著平撫情緒，運用戰術得宜，讓接連的賽事打的很順利，連續贏三場，最後逆轉勝獲得冠軍。

「0比2逆轉勝還能勝利，心裡開心無法形容，因為是最大業餘賽事，對我來說是最有價值的冠軍！」許永宏說，贏了比賽很感動，雖然在輸兩分時一度很沮喪，但是他告訴自己：「還是有機會贏！」因此，跟著學長指導節奏繼續獲得勝利。他說，練習時很多時候起意見不同，為了要培養默契，每次要溝通很久，經過比賽驗證，技術大幅提升，覺得進步非常多。

郭秉鑫則表示，到弘光練習3個月他的技術明顯進步，對於電競心態也有改善。以前在練習時比較不會有人督促，參加弘光集訓後，教練反覆督促，每場練習賽後檢討絕不馬虎，讓他及隊員很清楚的知道，輸在哪裡、贏在哪裡。

郭秉鑫說，沒有參加過如此大規模的比賽，因此，在打完冠亞軍賽後，緊張到手還不停的在發抖，比數0比2落後時，以為「準備要打包回家了」，後來贏了第三場，調整心態，最後以3比2逆轉，自己都覺得不可意思，媽媽在第一時間也傳訊息恭喜：「我們看了也很緊張，我兒子很棒，有很棒的隊員。」當下看了後很開心。

吳羿翰指出，從高中學長打聽到弘光科大有很好的電競環境與完善的培訓制度，因此，一畢業便選擇北上就讀。從參加集訓起，開始培養默契，團練過程中，由於戰術太多，讓他一度吃不消，但是他與教練、隊友討論後，慢慢消化吸收變成自己的技術，很開心入學後第一次比賽就得冠軍。

黃建基表示，學校有優秀的電競環境教育，吸引各地年輕好手就讀，這次參加亞洲電子競技公開賽，由兩位有多次參賽經驗的大二學生張子華、樊兆富，帶領著剛入學的三位大一生練習，3位大一生在國內累積豐富的電競實力，常駐韓國電競伺服器，有宗師、大師等級，也曾登頂過台服第一，5位學生組成堪稱是國內最強的戰隊。