高雄市刑大警方製作「假檢警、公務員」詐騙的防詐圖卡提醒民眾。（翻攝高雄市刑大臉書官網／石秀華高雄傳真）

高雄市今年1月至8月詐欺案成功攔阻506件，金額高達1.4億！車手提領數在6都中排名第3，其中到高雄提款的車手最愛在鳳山區提領，有387次，其次為苓雅區的365次，第3名則為三民一分局轄區的306次，由於詐欺案增加，市警局一再於局務會報中要求各單位嚴加打詐，防止市民受騙。

根據市警局統計資料顯示，去年1月至8月詐欺案攔阻件數共有292件，攔阻金額為1億200百多萬，今年同期則攔阻506件，金額1.4億，今年比去年同期攔阻數增加292件，金額多4千200萬，雖金額擋下1.4億元，保住不少民眾的血汗錢，但也顯示詐欺案有增加趨勢。

今年至8月為止，車手到高雄市各區領款次數超過3100次，在6都中僅次於台中9300次和台北市的6400次，列居六都中第3名。

高市各分局今年至8月為止，車手到高雄市後，最受車手青睞的提款地點落在鳳山區，共提領387次，其次為苓雅區的365次，第3名則為三民一分局轄區的306次，緊追在後則為新興區的286件；8月整月的車手提領數則以楠梓分局的25件最多，其次為仁武分局的10件。

警方指出，目前高雄市仍有多組詐欺車手在各地流竄領錢，其中岡山地區曾有多達8組車手、三民一和左營也各有6組和5組車手暗地裡輪流找地點或找上被害人面交提款。

由於詐欺案或被擋下的攔阻金額增加，均顯示被害人增多或遭騙的風險增高，市警局近月來的局務會報中均要求，在疫情期間，仍須嚴加打詐，以防止民眾受騙上當，平白損失血汗錢。

警方也呼籲民眾，若接獲可疑電話，除立即掛斷外，對於接獲的訊息也應主動小心查證，也可直接和165反詐騙專線聯繫或就近向警察機關報案，勿提供個資、帳號及身分證號碼等，也勿依對方指示匯款。