隨著KPOP文化越來越興盛，南韓經紀公司的培訓計畫更是出了名的嚴格，藝人們的時間不僅得照公司按表操課，還傳出嚴禁藝人私下談戀愛。但近日知名男團VIXX成員爀，卻在上節目時打破這項說法，甚至自爆「經紀公司會幫忙掩護」，令現場所有人都感到相當驚訝。

南韓演藝圈每年都有新的偶像團體不斷推出，想要在競爭激烈的環境下生存，每個男團或是女團成員無不使出渾身解數，而經紀公司也為了讓培育許久的團員早日成功，除了在簽約時就訂下嚴格的條款，成員們的行動自由也受到限制，甚至不少公司會下達「禁愛令」。

但VIXX成員爀近日出演綜藝節目《언니가 쏜다》被問到戀愛議題時，他坦承藝人之間秘密戀愛是業界不成文的規定，經紀公司也相當了解，因為公司即使叫藝人們不要戀愛，但仍然擋不了，最後乾脆跳出來幫忙掩護，而大部分的偶像都涉世未深，根本不知道如何才不會被拍到，因此經紀公司也會幫他們安排約會路線避免被發現。對公司來說與其讓偶像自己私下談戀愛被拍到，倒不如讓公司都了解所有狀況，才能在發生事情時保護好自家藝人。

事實上，歌手兼主持人哈哈先前就曾在網路綜藝節目《Praise or Scrap》（띄우는 놈 밟는 놈）爆料，偶像之間戀愛早就不是秘密，光是他所知道的偶像就有好幾對，他甚至開玩笑要大家乾脆一起公開，讓媒體不知道該寫誰，引起網友熱烈討論。