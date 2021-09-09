熬過了5月以來疫情爆發的慘澹期，2021年北台灣房市928檔新成屋、預售屋推案爆出天量，據住展雜誌統計，2021年北台灣房市928檔新成屋、預售屋推案預估量約為2,690.3億元，年增幅高達約64.5％，可能會創下史上同期最大量。住展雜誌研發長何世昌表示，今年928檔推案爆量，主要是受到5月本土疫情爆發，使得推案普遍順延至9月以後開賣所致。其次，去年同檔期前因政府頻頻放話打炒房，讓建商趨於保守觀望，以致於去年928檔期未如預期爆量、基期相對不算高，所以今年成長幅度暴增逾六成。

何世昌進一步指出，雖然預推案很多，但現在北台灣各縣市普遍出現建照、使照大塞車的窘況，不少建案遲遲等不到執照下來，這將成為928檔推案能否順利釋出銷售、案量如期爆發的關鍵因素。至於Delta疫情升溫，除非再一次全國升三級警戒，否則對市場衝擊應該不大。

北台灣各縣市中，以大台北地區推案量最大，其中新北市推案量近千億元，而台北市則有847億元左右。新北市推案量較大的區域是板橋、新店、新莊與淡水，上述四個行政區案量均破百億元以上。以產品面來說，新店央北以二至四房為大宗，新北市其他行政區新案則大多規劃二到三房，高總價房型占比仍低，顯示業者主要仍搶攻自住剛性需求，尤其是首購族群。

台北市則以中、大坪數的案量占比較高，但30坪以下的小宅建案數與可售戶數明顯增多。究其原因，可能與建商發現北市小宅需求量居高不下有關。何世昌分析，去年以來北市中、大坪數產品供給豐沛，低總價小宅反而供不應求，尤其今年二房型更出現嚴重缺貨現象，而928檔二房可售戶數增加，低總價市場可望暫時解渴。

近年來推案量低迷的基隆市，今年928檔因造鎮案「新橫濱」的「星野區」與「上野區」、「青野區」三區開賣，將案量推升至188億元，是基隆近年罕見的大案。桃園案量雖有五百餘億元，但與大台北相比是小巫見大巫，而新竹更僅有百億餘元，宜蘭則約27億元。桃園以中壢青埔案量最多，且開價幾乎都要見5字頭。新竹上半年因房價暴漲，建商有案就推，928檔期反而沒什麼量，預估「飢餓行銷」將大行其道，住宅市場缺貨問題恐會惡化，沒門路連買房都難。