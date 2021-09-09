受到監管機構約談的利空消息打擊，9日港股中的網路遊戲股均大跌回應，上午盤中，騰訊控股跌幅超過5％，股價失守500港元關口；網易港股跌幅更逼近7％。

8日，大陸中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人會同中央網信辦、文化和旅遊部等部門，對騰訊、網易等重點網路遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談。

據新華社8日報導，約談強調，要強化「氪金」管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制「唯金錢」、「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。

對此，騰訊、網易方面均表示，將認真學習約談精神，從嚴落實未成年人防沉迷的相關規範和要求。

其中，網易方面表示，將嚴格執行監管部門對未成年人防沉迷的相關規定和要求，進一步強化遊戲內容審核與管理，堅持正確的價值導向，通過持續的技術創新，推出更多製作精良、思想精深的原創精品，切實引導未成年人健康遊戲，推動遊戲生態持續向好。

此前，8月30日，大陸國家新聞出版署甫下發《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，要求包括，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務；嚴格落實網路遊戲使用者帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的使用者提供遊戲服務。