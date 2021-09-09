儘管NB需求減弱，散熱廠奇鋐(3017)第3季營運承受壓力，不過歐美及中國通訊基地台標案開始推出，且伺服器出貨持續成長，奇鋐表示，下半年營收將較上半年微幅增加，希望獲利成長幅度大於營收，美系外資維持奇鋐「建議買進」評等，盤中股價逆勢走高。

奇鋐現有散熱(3C、通訊產品、伺服器及資料中心、其他)、電腦機箱及系統組裝(PC/AIO、伺服器及資料中心、通訊產品)、周邊裝置重要零組件三大產品線，公司近幾年將產品放在通訊及散熱相關產品，其中通訊產品包括：5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，至於伺服器/資料庫中心產品則包括機殼、VC(均熱片)及風扇。

受到NB需求減弱及電子產業鏈長短料影響，奇鋐7月及8月合併營收為77.52億元，奇鋐預期，第3季恐低於第2季。

由於第4季奇鋐有拿到歐美及中國通訊基地台標案，奇鋐預估，基地台風扇等會比上半年多很多；伺服器方面，由於明年有新的伺服器CPU會出來，舊的出且新的上來，陳易成表示，明年伺服器展望會更好。

奇鋐上半年合併營收為233.47億元，年成長22.29%，營業毛利為39.77億元，年成長55.9%，合併毛利率為17.03%，年增3.67個百分點，稅後盈餘為13.35億元，年成長75.43%，每股盈餘為3.78元；奇鋐表示，第3季加第4季營收將微幅高於上半年，希望下半年獲利成長幅度能大於營收。

為因應中美貿易戰客戶需求，奇鋐啟動越南廠建置，目前已拿到建照，預計明年上半年完工，下半年開始有營收貢獻。

美系外資最新報告指出，受NB需求放緩及伺服器出貨受IC缺料影響，預估奇鋐第3季收入將季減5%到10%(年增15%到20%)，不過，伺服器及網通業務需求可望驅動第4季營收呈現季增，維持奇鋐「建議買進」評等，目標價為102元。