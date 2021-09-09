運動服飾公司露露檸檬（Lululemon）上季業績意外強勁，且全年展望樂觀，周三盤後股價飆漲13.75%，報433.20美元。

許多人雖然已重返辦公室，但仍喜歡有彈性的褲子和舒適的衣服，這股運動休閒風的興起使露露檸檬和Nike等零售商獲益匪淺。

露露檸檬第三財季和2021財年全年展望均優於市場預期，並看好成長動能將持續增強。基於目前的財測，該公司可望在今年底、也就是提前兩年，就超越其設下的2023財年營收目標。

執行長Calvin McDonald在財報法說會上表示，該公司將在年底節日旺季後發布新的財務目標。

露露檸檬公布第二財季（截至8月30日）營收年增61%，為14.5億美元，優於分析師預期的13.4億美元。

淨利為2.081億美元，相當於每股盈餘1.59美元，遠超出前一年同期的淨利8680萬美元、每股盈餘66分。

經調整後每股盈餘為1.65美元，優於分析師預期的1.19美元。

北美區營收年增63%，國際事業營收年增49%。

以兩年期估算，其女性業務較兩年前尚未爆發疫情時成長26%，而男性業務成長31%。

露露檸檬表示，今年男性事業仍可望成長1倍，而國際業務到2023年可望成長3倍。

露露檸檬旗下還有居家健身設備公司Mirror。

該公司預期第三財季營收介於14億～14.3億美元，經調整後每股盈餘介於1.33～1.38美元，優於市場預估的營收13.2億美元、每股盈餘1.32美元。

此外，露露檸檬預期全年度營收介於61.9億～62.6億美元，經調整後每股盈餘介於7.38～7.48美元，亦優於市場預估的營收59.4億美元和每股盈餘6.91美元。

該公司表示，其財測尚未納入未來疫情可能造成的影響，也坦承公司仍然面臨供應鏈吃緊的問題。受到塞港，以及貨櫃和卡車司機短缺等問題影響，整個零售業正面臨難以補足庫存缺口的挑戰。