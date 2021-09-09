65歲澎恰恰去年8月投下震撼彈，承認經濟出問題傳言為真，他因長期借錢拍電影，負債達2.4億宣告破產，但他強調不會逃避，會努力還債，近來他也說到做到投入工作，今(9日)卻傳出他留下負面訊息一度失聯，媒體報導，雖有許多朋友發聲想幫忙，友人透露澎恰恰還錢情況不理想，常半夜傳訊借錢，甚至自責「咎由自取」。

澎恰恰近年常傳陷入財務危機，他起初不認，去年才在許效舜的陪伴下開記者會認了破產，許效舜則透露澎恰恰有回突然傳訊息給他，寫下：「如果在哪裡找到我，就草草了事，家中老小就幫我照顧一下」，嚇壞許效舜瘋狂找人，幸好最終平安找到澎恰恰，並鼓勵他勇於面對。

人緣不錯的澎恰恰宣告破產後，演藝圈出現許多朋友表示有意幫忙，歌手吳申梅透露若澎恰恰向她調頭寸，肯定會出手相助，不過對方並未開口。王彩樺則承認老公的好友是澎恰恰的女粉絲，知道澎有困難，拿了約10萬請她轉交給澎恰恰，女粉絲知道只是小錢，還是希望能幫偶像度過難關，讓澎哥有錢吃飯。

據《ETtoday星光雲》報導，澎恰恰上月就突然傳訊給友人，承認常半夜發訊息找人借錢，讓現在很多朋友聽到他聲音就怕，最後尷尬給了軟釘子，澎恰恰私下無奈說：「完全是我咎由自取」，更形容是「日薄西山，眼前也濛濛」，連他自己也不懂為何會淪落到這種地步，而經濟壓力大也影響了澎恰恰的健康，令本來就有高血壓慢性病的他，有時情況加劇，血壓甚至飆到185。