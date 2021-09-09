警方追回部分失竊車輛，其中不乏高價的低把跑車。（高市鹽埕警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市區近日發生多起腳踏車竊案，鹽埕分局9日逮獲鄭姓男子，發現他用「騎驢找馬」的方式竊走多部高價腳踏車銷贓變賣每輛數千至上萬元不等，甚至還用小折換到跑車。警方目前已追回12輛贓車，擴大追查之外也向指揮偵辦檢察官申請羈押獲准。

警方表示，8月28日起，迄今短短10日內就陸續受理5件腳踏車遭竊及1件單車店錢包失竊案，專案小組積極調閱監視器追查，透過比對穿著，鎖定為年約40歲鄭男。

專案小組發現，鄭男5日搭乘捷運進入鹽埕區，以步行方式搜尋，先竊走路邊一輛未上鎖的普通腳踏車，隨後騎乘得手的贓車繼續找尋目標。發現單價更高的車輛就換車，換到有價值的就找尋收購店家銷贓變賣。

警方7日傍晚持檢察官核發拘票，在捷運中正技擊館站將鄭男逮捕歸案，依照鄭男的供詞，帶他前往台南‪北區以及高雄左營區車店‬，查扣他以500到1000元賤賣銷贓的腳踏車6輛，經清點這些車輛原價數千至萬元不等。

警方清查，除已發還被害人的6輛腳踏車，加上尋獲的6輛贓車，鄭男共計行竊12輛腳踏車。為擴大清查銷贓處所與被害案件，避免竊嫌持續竊盜橫行，鹽埕警分局也向指揮偵辦檢察官申請將鄭男先予聲請羈押，高雄地院已裁定收押。