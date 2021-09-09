藝人夏宇童與43歲男友孫協志穩定交往，如今兩人更是越愛越大方，常在社群網站分享日常生活照的她，曬出近來收到一雙新鞋當禮物，搭上一雙逆天的修長筆直美腿，立刻引起網友熱烈討論。

夏宇童在instagram曬出收到的新鞋禮物，難掩興奮表示：「今天要穿新鞋出去玩」，接著PO岀一系列美照，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，穿著貼身深U黑色上衣讓超兇身材畢露，雖然沒有露出傲人上圍及事業線，卻讓人充滿無限遐想，而下身穿著超短褲裙露出白晢腿根，讓夏宇童的一雙修長筆直的逆天美腿全入鏡，直接搶盡所有人目光，散發出一股輕熟女又略帶性感的韻味，讓不少網友直呼根本要戀愛了。

對此，網友紛紛留言：「好美好漂亮，很會打扮」、「太可愛了！根本是完美女神的化身」、「一雙逆天美腿，連Nini都懂得欣賞」、「好正好美喔，根本是零死角女神啊」、「宇童美美的，Nini可愛愛的; 新鞋好看，很好搭捏」、「這雙美腿逆天到無可挑剔了」。

夏宇童日前剛過33歲生日，並在IG曬出生日禮物，只件她穿上藍色系上衣，並將小公仔遮在胸前，接著寫下：「新衣服就是我喜歡的藍色，But被警告不能穿出門，現在不就是流行這樣剪裁的嗎？Anyway我就是穿來拍拍照，然後....擺回櫃子裡....。」語氣中透露著些許無奈，也讓網友推測應該是男友孫協志對於夏宇童的打扮有意見，讓她只能在家拍美照過過乾癮。