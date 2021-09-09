衛風科技陳姓總經理、吳姓副總經理，趁去年新冠肺炎開始流行、口罩缺貨，將多年前生產的兒童一般口罩庫存貨，重新製作包裝盒分裝，偽裝成新生產醫療用口罩販售。台北地檢署偵結，依詐欺、違反藥事法等罪嫌起訴衛風公司及陳、吳2人。

起訴指出，陳男於2013年10起擔任衛風科技執行董事，2016年間兼任總經理，是公司實際負責人，吳男則自2017年4月20日起擔任副總經理。衛風2016年1月起至2017年7月間委託廠商生產130萬片兒童、幼童一般口罩，1袋30片裝，後因銷售不佳，2018年間未售完的部分列為庫存。

新冠肺炎去年1月開始在全世界流行，行政院公告醫療用口罩為生活必需用品，引爆口罩銷售熱潮，陳男、吳男為趁機消化口罩庫存壓力，另委託不知情廠商製作「醫用口罩3D薄膜PM0.3兒童10入」包裝盒，加印製造日期「202002010」、批號等不實字樣後，將庫存的一般兒童口罩重新分裝，偽裝成醫用口罩販售。