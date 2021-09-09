洪姓男子在去年間取得1把改造手槍及子彈，今年6月間攜槍彈到1家汽車美容店內包廂賭博，席間飲酒後與人發生爭執口角，他拿出槍枝用力拍在桌上嗆聲，槍枝竟「碰！」應聲擊發，子彈擊中在場鄭姓男子，洪男陪同送醫。洪男向警投案，供稱槍彈走火；鄭男證稱，洪爭執中，並未持槍瞄準射擊，檢察官認定是槍彈走火，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴。

去年12月上旬，洪男在中市南區住處，謝男交給他1把具殺傷力的改造手槍及子彈，洪男藏放在住處或車內。今年6月25日凌晨1時許，洪男攜帶槍彈到設在台中市福雅路1處汽車美容店，進包廂內賭場賭博。洪男席間喝酒後，與綽號「阿浚」男子發生口角爭執，洪男拿出槍枝用力拍在桌上，現場「碰！」地一聲，槍枝應聲擊發，在場旁觀的鄭男右腹部。

鄭男的右側腹壁遭子彈刺穿，鄭的友人緊急開車載他就醫，洪男也陪同到醫院，他隨後返回住處，將槍枝及以及發的彈殼藏在住處花園，同日下午到台中市太平警分局投案，坦承犯行，並帶警方到花園起出犯案槍枝。

檢警調查，鄭男證稱，並不認識洪男，他當時與「阿浚」發生爭吵，洪男並未拿槍瞄準任何人，槍枝是不慎走火。檢察官以洪男在事發後又開車陪同就醫，認定洪男並無置鄭男於死地的殺人犯意，是持槍不慎造成走火。

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