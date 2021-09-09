塔利班阻擋阿富汗北部大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）的包機撤離。

數百名美國公民及阿富汗友人目前仍被困在阿富汗北部大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif），有人說塔利班阻止他們前往機場搭乘美國包機離開，一名為美軍擔任15年翻譯的阿富汗男子懇求華府趕快行動，他預期自己會被塔利班斬首，「我們被拋下了，沒人聽見我們的聲音。」

美聯社報導，美軍8月底完成撤軍後，仍有許多美國公民及阿富汗友人未被撤離，其中數百人受困北部大城馬薩里沙利夫出不去，正在等待塔利班批准讓他們登上已經在馬薩里沙利夫機場預先安排好的撤離包機。

一名為美軍擔任15年翻譯的匿名阿富汗男子昨（8）日晚間表示，已經等待塔利班批准包機撤離約一周，目前仍無下文，他現在和妻子及8名孩子住在當地一間飯店，但是身上的錢都快用完，他預期塔利班會因為他的工作將他斬首，「很不幸地我們現在被拋下了，沒人聽見我們的聲音。」

曾與這名翻譯合作的美國陸軍退役上校麥格拉斯（Thomas McGrath）坦言：「他們可能會殺掉他。」同時指出塔利班也可能殺掉翻譯的孩子。

另一名為美國非政府組織「Ascend」工作的阿富汗婦女匿名表示，「我們認為我們現在在某種監獄裡。」這名女子目前和其他人同樣待在飯店裡，她說他們這群人都有護照和簽證，但是塔利班仍阻擋他們前往機場，她等塔利班批准已經等了8天。

女子也說，上周飯店傳出塔利班份子在男子居住的那側搜索，還帶走了一些人，這讓她感到非常害怕。

最近一周馬薩里沙利夫的撤離行動成為焦點，共和黨德州眾議員麥考爾（Michael McCaul）指稱，馬薩里沙利夫的撤離僵局正在讓美國公民成為「人質」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日反駁他的說法，強調美國正和塔利班合作解決包機問題，他也向所有美國人及持有有效證件的阿富汗人保證，他們都能離開。

塔利班也說他們會讓所有持有合適證件的人離開，他們堅稱，現在仍在檢查能夠上機的旅客名單及文件。

布林肯表示，塔利班告訴美方，馬薩里沙利夫撤離行動陷入僵局的主因在於旅客中混進了一些未持有正確旅行文件的人。