新北市蘆洲1輛計程車日前駛進1處單行道，因該巷弄狹窄、停滿機車，司機疑似無法判定右側空間，並一路靠左靠駛，導致先擦撞1輛機車，又再撞倒另輛機車；網友怒批道路空間明明就夠，「這技術我傻眼了」、「今天沒喝蠻牛？」但也有人說確實仍有機車停出線外，小黃應是勾到機車擋泥板才撞倒機車。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段行車紀錄器影片，拍攝者前方1輛計程車在前頭駛近狹窄的單行道，該道路寬度足以讓小型車通過，不過小黃駕駛疑似因車身右側距離不好判斷，車體向右靠駛之下擦撞路邊1輛機車，影片中還可以看見駕駛將右邊照後鏡折入，就是為了避免右側擦撞。

不過該小黃再度往前行駛一段距離後，車身右側再度擦撞1輛機車，導致機車當場倒地，駕駛也連忙下車將機車扶起；不過影片中可清楚看見，小黃右側還有許多空間，但駕駛卻一路向左側靠近，影片標題也酸說「職業駕駛技術高超」，引起網友關注，2天內已吸引4萬多次觀看。

不少網友認為，「這開車技術慘不忍睹」、「看來今天還沒喝蠻牛」、「這巷子還蠻大的阿，可以開成這樣」、「兩邊都有劃線還會撞到，太強了」、「一堆小黃或多元汽車都會習慣性偏左耶，在路上很常看到壓著雙黃線再開」；不過也有網友指出，巷弄中不少機車停放時都已超出白線，增加轎車通行的困難，還有人說機車的擋泥板不容易在後照鏡看見，因此轎車容易勾到並弄倒機車。