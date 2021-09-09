Delta來勢洶洶雙北疫情升溫，台中市大雅區公所竟舉辦里鄰長到南部二日遊文康活動。市議員曾朝榮今天市政總質詢時痛批，公所這種時候還舉辦文康活動？這一團里鄰長有134位出遊符合防疫規定嗎？市長盧秀燕指出，「謝謝議員舉發，我會去了解再回報！」

曾朝榮指出，市長昨天才宣示，如果學校1人確診全校要停課，但是大雅區公所里鄰長文康活動卻照辦，134位8、9日兩天到南部出遊，這樣往返間不會擔心台中市成為防疫破口嗎？據民眾透漏這一批有134位，另外14、15日還有一批142位要出遊，民眾要自己在家烤肉不行，所以鼓勵這樣出遊嗎？

民政局長吳世瑋指出，大雅區公所有違法就會處罰！並深入追究相關責任。（陳世宗攝）

曾朝榮表示，旅行業每團人數以不超過50為限，這團已經超過上百人，請問是誰來開罰？為何市府會有兩套標準？典型只准官員旅遊，不准百姓烤肉。市府團隊帶頭違法，防疫最不良的市範。民政局長吳世瑋指出，大雅區公所有違法就會處罰！並深入追究相關責任。